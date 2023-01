Napoli, Spalletti:”Abbiamo mandato un messaggio a noi stessi”

Luciano Spalletti si gode la vitoria 5-1 contro la Jve e si presenta ai micfrofoni Dazn nel post-partita

“La squadra ha giocato una grande partita, ha tenuto ritmi altissimi . Allo stadio i tifosi erano tantissimi una bella cornice per la serata. “Un messaggio alle altre per lo scudetto? Abbiamo mandato un messaggio più che altro a noi stessi. Abbiamo sempre il dubbio di non essere a questi livelli e invece stasera abbiamo giocato a viso aperto e abbiamo meritato la vittoria”. Se i ragazzi fanno quello che sanno fare allora escono fuori queste prestazioni di alto livello”.

Spalletti ha parlato anche di Osimhen:” è un calciatore fortissimo – ha spiegato Spalletti -. “E’ il più forte e il più completo di tutti – ha aggiunto -. Quando l’hanno lanciato in profondità è stato devastante. Più lunga gliela metti, più forte va. Fisicamente poi regge l’urto, ci mette sempre la gamba e ha coraggio”.