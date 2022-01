Un 2022 di corsa con la coppa provincia di Pordenone

Otto gare da febbraio a settembre per la 35^ edizione della rassegna podistica abbinata al Gran Premio Oro Gildo. Tappe a Vajont, Brugnera, Porcia, Casarsa della Delizia, Sacile, Montereale, Cordenons e Pordenone. Il presidente del Comitato provinciale della Fidal, Ezio Rover: “Tante novità e una bella sinergia con la Coppa Friuli”. Sei prove anche per la rassegna giovanile

(Pordenone, 13 gennaio 2022) Le edizioni sono 35, un traguardo importante per una rassegna che ha fatto la storia del podismo pordenonese e non solo. Il 20 febbraio, a Vajont, parte l’edizione 2022 della Coppa Provincia di Pordenone abbinata al Gran Premio Oro Gildo: otto tappe – un cross e sette corse su strada – che scandiranno la stagione sino ad arrivare a settembre.

Il 5° Cross Vajont, valido come 1^ prova del campionato regionale master di società e come 1^ prova del campionato provinciale individuale e di società giovanile e master, domenica 20 febbraio, inaugurerà come detto l’annata. La seconda tappa della Coppa Provincia di Pordenone sarà il 6 marzo a Brugnera con la 23^ maratonina che assegnerà anche i titoli regionali individuali e di società Fidal. Il 27 marzo toccherà alla Purlilium, il 9° Giro podistico Città di Porcia. Seguiranno, il 1° maggio, il 3° Trofeo Jadér Naonis a Casarsa della Delizia, il 15 maggio il Trofeo Città di Sacile, il 5 giugno il 33° Giro Podistico di Montereale Valcellina, il 4 settembre il 31° Giro Podistico Città di Cordenons. Gran finale, poi, l’11 settembre con il Giro Podistico Internazionale Città di Pordenone, giunto alla 41^ edizione. Sei di queste tappe (fanno eccezione la Maratonina di Brugnera e il Giro Podistico Città di Cordenons) costituiranno inoltre la 29^ edizione della Coppa Provincia di Pordenone dedicata al settore giovanile (esordienti, ragazzi, cadetti e allievi).

“La Coppa Provincia di Pordenone – spiega Ezio Rover, presidente del Comitato provinciale Fidal – torna dopo l’annullamento dell’edizione 2020 e dopo un 2021 in cui non si è svolta la rassegna giovanile. Abbiamo un grande entusiasmo e abbiamo pensato a diverse novità. Intanto, la sinergia con il Comitato provinciale Fidal di Udine e gli organizzatori della Coppa Friuli. Poi l’introduzione della classifica relativa all’Atleta dell’anno, il Premio Qualità per la prima società maschile e femminile, l’incentivo economico per i club con il maggior numero di iscritti, l’omaggio agli atleti che si iscriveranno ad entrambi i circuiti, la copertura televisiva di TeleFriuli per tutte le gare e la premiazione finale. L’obiettivo è anche quello di coinvolgere sempre più società non pordenonesi: i motivi di richiamo non mancano”.

La Coppa Provincia di Pordenone è aperta a tutti i tesserati Fidal delle categorie juniores, promesse, seniores e seniores over 35, oltre che ai possessori di Runcard. Le iscrizioni dovranno essere trasmesse online dalle società entro il 17 febbraio, anche se ulteriori adesioni al circuito saranno accettate sino al 24 marzo.

Previste classifiche individuali di categoria (obbligatorio completare almeno sei gare su otto, quattro su sei per le categorie giovanili) e di società (verrà considerata la somma di tutti i punteggi ottenuti dagli atleti). Tutti gli atleti che si iscriveranno sia alla Coppa Provincia di Pordenone che alla Coppa Friuli saranno premiati con uno splendido plaid personalizzato azzurro. Verrà inoltre assegnato un bonus di 10 punti agli atleti che parteciperanno ad almeno una delle prove di Coppa Friuli.

Alla società prima classificata sulla base dei piazzamenti ottenuti nella graduatoria maschile e femminile andrà la Supercoppa Provincia di Pordenone. Con il nuovo Premio Qualità verrà premiata la prima società maschile e femminile, sommando i punteggi ottenuti dagli atleti entrati nella premiazione individuale finale della Coppa Provincia di Pordenone. Previsto anche un incentivo economico per le quattro società con il più alto numero di iscritti (escluso il settore giovanile). Il cronometraggio con microchip personalizzato sarà garantito in tutte le gare da Keepsporting. Il conto alla rovescia ha inizio. Prima tappa: Vajont.

-In allegato foto di una fase del Cross Vajont che aprirà l’edizione 2022 della Coppa Provincia di Pordenone.