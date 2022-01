Sarà tra Athletic Bilbao e Real Madrid la finalissima della Supercoppa di Spagna 2022, in programma domenica.

I campioni in carica della competizione ribaltano 2-1 in appena quattro minuti l’Atletico Madrid nella seconda semifinale di Riyad, in Arabia Saudita: al vantaggio dei Colchoneros per autogol di Unai Simon al 62’, rispondono Alvarez e Williams tra il 77’ e l’81’.