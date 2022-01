Presentato lo staff tecnico della A.S.D. Roma Calcio Amputati

Il Presidente Stefano Mariani, il Vicepresidente Simone Perrotta ed il D.S. Luca Zavatti hanno affidato la guida tecnica a Maurizio Silvestri

Prende forma la Roma Calcio Amputati. L’Associazione Sportiva Dilettantistica, nata dalla volontà e dal sogno di Arturo Mariani di unire sotto i colori del giallo e del rosso ragazzi, giovani e adulti amputati, con malformazioni o agenesie di arti ma accomunati dalla passione per il calcio, è lieta di annunciare lo staff tecnico della prima squadra.

Il Presidente del sodalizio sportivo, Stefano Mariani, il Vicepresidente Simone Perrotta (ex calciatore della AS Roma e Campione del Mondo nel 2006) ed il Direttore Sportivo Luca Zavatti hanno affidato la guida tecnica della A.S.D. Roma Calcio Amputati a Maurizio Silvestri. Allenatore preparatissimo e uomo di indiscusse qualità morali, Silvestri ha accolto con grande entusiasmo e senza riserve la proposta arrivatagli dalla squadra della Capitale di allenare Capitan Arturo Mariani e i ragazzi della rosa. Al suo fianco avrà uno staff d’eccezione composto da: Marco Ghirotto, assistant coach e direttore tecnico; Gabriele Guadagnoli, preparatori dei portieri; Dario Piantadosi, preparatore tecnico.

Definita anche l’area medico-sanitaria. Il responsabile sarà il Dr. Agostino Tucciarone, mentre la fisioterapia, l’osteopatia ed il recupero dagli infortuni sarà curato da OP Center con il Dr. Matteo Scura.

Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi prefissi, sia in ambito sportivo sia nel sociale e nella quotidianità, la A.S.D. Roma Calcio Amputati si avvarrà di un assistente spirituale come Don Luigi Portarulo.

Nelle prossime ore, dopo aver valutato attentamente diversi profili professionali interessanti, l’associazione sportiva comunicherà anche il nome del Team Manager.

Sul piano sportivo, invece, prosegue la preparazione dei calciatori in vista del debutto nel Campionato FISPES. La prima giornata è in programma a marzo.

STAFF TECNICO A.S.D. ROMA CALCIO AMPUTATI 2021/2022

DIRETTORE SPORTIVO: Luca Zavatti

ALLENATORE: Maurizio Silvestri

AREA TECNICA: Marco Ghirotto (assistant coach e direttore tecnico); Gabriele Guadagnoli (preparatore dei portieri); Dario Piantadosi (preparatore tecnico)

AREA MEDICA: Agostino Tucciarone (responsabile settore medico); OP Center e Matteo Scura (fisioterapia, osteopatia e recupero infortuni)Lorenzo Donzelli