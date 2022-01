Napoli, Spalletti:” si gioca ogni tre giorni. Noi sempre con gli stessi giocatori

E’ un Luciano Spalletti determinato nelle dichiarazioni dopo la sconfitta contro la Fiorentina in Coppa Italia:

“Note positive? Non ce ne sono, tutto abbastanza complicato come gestione. Sono gli stessi calciatori che hanno giocato tre giorni fa, chi è entrato veniva da dieci giorni fermo. Tra tre giorni giocheremo con molti di questi, è un momento dove sia accavallano tante partite e mancano giocatori. Se fosse possibile avere forze fresche contro il Bologna ti tireresti fuori da quelle complicazioni che ti porta aver giocato 120 minuti, molti in inferiorità numerica”.