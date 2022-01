Finisce 0-0, senza gol e con poche emozioni, la semifinale di andata della EFL Cup (la Coppa di Lega inglese) tra Liverpool e Arsenal.

Tra una settimana, giovedì prossimo, il ritorno per decretare chi sfiderà in finale il Chelsea. Un pareggio che fa comodo soprattutto ai Gunners, in dieci uomini per quasi tutta la partita dopo il rosso diretto a Xhaka al 24’: i Reds, privi di Salah e Manè impegnati in Coppa d’Africa, però non ne approfittano.