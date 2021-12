Serie A: Cutrone condanna il Napoli. Al Maradona passa l’Empoli 0-1

Una serata buia quella del Napoli. Al Diego Armando Maradona, un brutto passo falso. L’Empoli batte gli azzurri 1-0 nella 17^ giornata serie A.

La squadra di Spalletti scivola al quarto posto in classifica. Brucia la sconfitta 1-0 contro l’Empoli, sfida decisa da un gol completamente casuale di Cutrone di nuca dopo un rinvio di testa di Anguissa al 70′. Azzurri sfortunati, per la traversa di Elmas (23′) e il palo di Petagna (72′) e per gli infortuni dello stesso macedone e di Zielinski.

IL TABELLINO

NAPOLI-EMPOLI 0-1

Napoli (4-2-3-1): Ospina ; Di Lorenzo , Rrahmani , Juan Jesus 6 Mario Rui ; Demme (18′ st Anguissa ), Zielinski (22′ Insigne ); Lozano (18′ st Politano ), Ounas , Elmas (42′ st Malcuit ); Mertens (18′ st Petagna ). A disp.: Meret, Marfella, Manolas, Ghoulam. All.: Domenichini (Spalletti squalificato)

Empoli (4-3-1-2): Vicario ; Stojanovic , Luperto (37′ st Viti ), Ismajli , Parisi ; Zurkowski (33′ st Bandinelli), Stulac (19′ st Ricci ), Henderson (18′ st Haas ); Bajrami (19′ st Di Francesco ); Pinamonti , Cutrone . A disp.: Ujkani; Marchizza, Romagnoli, Mancuso, La Mantia, Fiamozzi, Tonelli. All.: Andreazzoli

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 25′ st Cutrone (E)

Ammoniti: Zurkowski (E)