Napoli, Spalletti:”domenica la sfida con il Milan. Possiamo rimettere a posto le cose”

Luciano Spalletti non era in panchina nella sfida con l’Empoli , ma ha commentato la sconfitta del Napoli:

“Non siamo stati molto bravi a esibire qualità nell’andare a far male quando sono capitate quelle situazioni in cui gli abbiamo chiusi in area di rigore. In molti stanno stringendo i denti – ha detto – Ci sarebbe voluto un episodio”. Sulle condizioni di Zielinski: “Gli abbiamo chiesto di provare altri 5 minuti, ma era quasi impaurito dal dolore al petto“. Somenica ci attende la sfida con il Milan , abbiamo tempo di prepararla e possiamo rimettere in ordine le cose”.