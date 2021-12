Inter, Simone Inzaghi;”i ragazzi hanno ben interpretato la partita”

Simone Inzaghi e la sua Inter conquistano la vetta in classifica serie A.Nerazzurri dopo la vittoria contro il Cagliri coonquistano la vetta in classifica.

“I ragazzi sono stati bravissimi, avevo chiesto concentrazione perché poteva essere una partita particolare – le sue parole a Dazn -. Dopo le coppe tante big avevano fatto fatica, dovevamo interpretarla bene e i ragazzi l’hanno fatto. Fin dall’inizio della stagione ho risposte importanti quando faccio rotazioni e la nostra forza sta lì. Alexis sta crescendo, Correa ha fatto benissimo fino all’infortunio, Lautaro ed Edin hanno sempre dato tanto, ho sempre risposte positive da chi chiamo in causa. Noi favoriti? Siamo in vetta e vogliamo rimanerci, ma abbiamo visto che può succedere di tutto in poche partite. Siamo fiduciosi, ma dobbiamo guardare avanti e non pensare alla classifica”.