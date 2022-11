Alessio Dionisi dopo lo 0-3 contro il Bologna:

“Abbiamo sbagliato l’approccio e per la prima volta non abbiamo fatto quello che sappiamo fare. Per fortuna arriva la sosta perché siamo corti di fiato e qualità, sperando di poter recuperare pienamente giocatori importanti come Berardi e Traoré. Spiace perché sapevamo l’importanza di questa partita e avremmo voluto chiudere in maniera diversa. Abbiamo 3 punti meno dell’anno scorso e non è il nostro obiettivo”.