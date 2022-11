Roma – Torino 1-1. Matic risponde a Linetty

( di Serena Albino) -La Roma evita la sconfitta in pieno recupero in casa contro il Torino pareggiando 1-1 all’Olimpico.

Al vantaggio granata di Linetty in avvio di ripresa risponde il centrocampista giallorosso al 94’, poco dopo il rigore tirato sul palo proprio dal grande ex della partita.



Tanta anomosotà espressa dalle due squadre Roma e Torino se le son date di santa ragione. Giallorossi ancora fermi : una solo una vittoria nelle ultime ciqnue partite, Torino in grande spolvero. Fischi al triplice fischio di Rapuano dei tifosi giallorossi, non un bel segnale. Mourinho nervosissimo espulso,… piove sul bagnato!

Inizio match col freno a mano tirato da entrambe le squadre; squillo di Zaniolo , il tiro è potente finisce alto.

Passano cinque minuti e l’arbitro Rapuano prima assegna e poi toglie, con l’ausilio del Var, un rigore ai giallorossi per un tocco di mano di Ricci in area, il centrocampista granata prima colpisce la palla con la testa , poi la sfera tocca il braccio.

Poco dopo la mezz’ora Rui Patricio in uscita toglie la palla dai piedi di Sanabria su cross di Singo, nel finale di tempo il Torino spinge di più e la Roma prova a ripartire ma nessuna delle due squadre riesce a essere davvero pericolosa.

Nella ripresa El Shaarawy, appena entrato, calcia Djidji si sdraia ed evita il peggio. Al 55′ il Torino passa: cross di Singo, Linetty di testa , bella la torsione , palla alle spalle di Rui Patricio.

La Roma reagisce con una punizione di Zaniolo la palla sfiora il palo, al 62’. Sanabria speca la palla del 2-0 su assist del solito Sing. La Roma non riesce a frenare i granata, così la palla del 2-0 capita a Vlasic che impegna Rui Patricio. Mourinho nervosissimo ricorre all’artigliieria dalla panchina: dentro Belotti e Dybala quest’ultimo al rientro in odore di Mondiali. Abrham sostituito si becca una pesante colonna sonora di fischi.

Dybala subito si fa sentire da Milinkovic -Savic pronto alla deviazion, poi ci prova El Shaarawy senza un buon esito .

La Roma si getta in avanti a testa bassa , salta il centrocampo del Torino la squadra di Juric è in affanno.. In pieno recupero succede di tutto. Al 92’ Djidji calcia Dybala in area ed è rigore netto, Dybala indica l’ex granata alla battura dagli 11 metri però il grande ex colpisce il palo esterno, ma non è finita, Mourinho, espulso poco prima del 90’ per proteste, ma al 94’ Dybala si libera al limite calcia a giro , la palla respinta dalla traversa , Matic da fuori area di sinistro b8uca Milinkovic-Savic. Beffa per Juric, la Roma è salva ma dagli spalti arrivano solo fischi. Per i tre punti all’Olimpico , la Roma dovrà attendere il 4 gennaio 2023 contro il Bologna di Thiago Motta.

IL TABELLINO

ROMA-TORINO 1-1

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio , Mancini , Smalling , Ibanez , Celik , Cristante (24’ st Tahirovic ), Camara (8’ st Matic ), Zalewski (25’ st Dybala ), Volpato (1’ st El Shaarawy ), Zaniolo , Abraham (25’ st Belotti 5). A disp.: Boer, Svilar, Pellegrini, Shomurodov, Viña, Kumbulla, Bove, Tripi. All. Mourinho

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic , Djidji , Buongiorno (st 7’ Rodriguez )Zima , Lazaro , Ricci , Linetty (35’ st Adopo), Vojvoda (30’ pt Singo ), Miranchuk (35’ st Radonjic), Vlasic , Sanabria . A disp.: Berisha, Gemello, Bayeye, Karamoh, Pellegri, Ilkhan, Seck, Garbett, N’Guessan. All. Juric

Arbitro: Rapuano

Marcatori: st 10’ Linetty (T), st 49’ Matic (R)

Ammoniti: Buongiorno, Camara, Dybala, Tahirovic, Lazaro

Espulsi: Mourinho