F1 Gp Brasile Interlagos: doppietta Mercedes. Russel – Hamilton in prima fila

La Mercedes ritorna prepotente a Interlagos.

Russell che ha vinto la gara sprint , scatterà davanti a Hamilton. Seconda fila Red Bull con Verstappen (scelta sbagliata delle gomme) , e Perez, poi Leclerc con Norris al suo fianco. Sainz partirà dalla settima piazza a causa della penalità per la sostituzione dell’endotermico. Cinque secondi di penalità per Alonso dopo il contatto con Ocon: al via sarà penultimo.

RISULTATI E CLASSIFICA SPRINT RACE

1 George Russell Mercedes

2 Carlos Sainz Ferrari + 3.995 24 (*)

3 Lewis Hamilton Mercedes + 4.492 24

4 Max Verstappen Red Bull + 10.494 24

5 Sergio Perez Red Bull + 11.855 24

6 Charles Leclerc Ferrari + 13.133 24

7 Lando Norris McLaren + 25.624 24

8 Kevin Magnussen Haas + 28.768 24

9 Sebastian Vettel Aston Martin + 30.218 24

10 Pierre Gasly AlphaTauri + 34.170 24

11 Daniel Ricciardo McLaren + 39.395 24

12 Mick Schumacher Haas + 41.159 24

13 Guanyu Zhou Alfa Romeo Racing + 41.763 24

14 Valtteri Bottas Alfa Romeo Racing + 42.338 24

15 Fernando Alonso Alpine + 48.985 24

16 Yuki Tsunoda AlphaTauri + 50.306 24

17 Lance Stroll Aston Martin + 50.700 24

18 Esteban Ocon Alpine+ 51.756 24

19 Nicholas Latifi Williams + 76.850 24

20 Alex Albon Williams + 11 LAPS 12

GRIGLIA DI PARTENZA GP BRASILE 2022

1 George Russell (Mercedes)

2 Lewis Hamilton (Mercedes)

3 Max Verstappen (Red Bull)

4 Sergio Perez (Red Bull)

5 Charles Leclerc (Ferrari)

6 Lando Norris (McLaren)

7 Carlos Sainz (Ferrari) penalizzato di 5 posizioni(*)

8 Kevin Magnussen (Haas)

9 Sebastian Vettel (Aston Martin)

10 Pierre Gasly (AlphaTauri)

11 Daniel Ricciardo (McLaren)

12 Mick Schumacher (Haas)

13 Guanyu Zhou (Alfa Romeo Racing)

14 Valtteri Bottas (Alfa Romeo Racing)

15 Fernando Alonso (Alpine)

16 Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17 Lance Stroll (Aston Martin)

18 Esteban Ocon (Alpine)

19 Nicholas Latifi (Williams)

20 Alex Albon (Williams)