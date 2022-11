Al Gewiss Stadium partita delle delle 12,30 no sono mancate le emozioni.

L’Inter si aggidica il march-clou grazie a Dezeko in grande spolevero. Inizia bene l’Atalanta , dopo un tentativo sottoporta di Koopmeiners messo in angolo da Onana , la Dea passa in vantaggio con Lookman su calcio al (25′), intervento di De Vrij in netto ritardo su Zapata , l’atalantino rirpete la stessa trasformazione del penalty calcio contro il Napoli incrocio dei pali , nulla da fare per Onana.

L’Inter si scuote e prima del riposo Dzeko pareggia i conti al (36′) , il destro dell’attaccante d’esterno e lento , ma angolato per Musso.

Nella rirpesa la squadra di Inzaghi parte bene e all'(11′) ancora Dzeko protagonosta realizza il raddoppio. Il bosniaco liberato in area da una spizzata di Lautaro Martinez. La squadra di Inzaghi preme premiata con La terza rete su sfortunato autogol di Palomino (32′)

Il risultato sembra in cassaforte per l’Inter , ma l’Atalanta di Gasperini è dura a mollare, così Palomino si riscatta realizzando il 2 a 3 (32′) da calcio d’angolo il colpo di testa del rientrante difemsore batte per la seconda volta Onana. Gli ultimi minuti sono concitati: Malinovsky , talentuoso ‘cecchino’ tenta da fuiori area con un forte tiro indirizzato verso la porta difesa da Onana , un difensore interista si immola al tiro pericolosissimo respingendolo.

Così termina 3 a 2 per l’Inter . L’Atalanta incassa la terza sconfoitta consecutiva che ridimensiona la squadra allenata da Giampiero Gasperini.L’Inter sale a-11 dalla capolista Napoli.

IL TABELLINO

ATALANTA-INTER 2-3

Atalanta (3-4-1-2): Musso ; Palomino , Demiral (24′ st Okoli ), Scalvini (1′ st Malinovskyi ); Hateboer , Ederson , Koopmeiners , Maehle ; Pasalic (38′ st Boga); Zapata (24′ st Hojlund ), Lookman . A disp.: Sportiello, Rossi, Soppy, Djimsiti, Zortea, Ruggeri. All.: Gasperini

Inter (3-5-2): Onana ; Skriniar , De Vrij, Bastoni (27′ st Acerbi ); Dumfries (27′ st Bellanova ), Barella , Calhanoglu , Mkhitaryan 6(35′ st Brozovic ), Dimarco (35′ st Gosens ); Dzeko , Martinez (39′ st Correa sv). A disp.: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, Asllani, Carboni, Zanotti. All.: Inzaghi.

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 25′ rig. Lookman (A), 36′ Dzeko (I), 11′ st Dzeko (I), 16′ aut. Palomino (A), 32′ st Palomino (A)

Ammoniti: De Vrij, Dzeko, Onana (I)