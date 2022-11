Atalanta , Gasperini:” la deviazione di Palomino una beffa”

L’Atalanta incassa la terza sconfitta consecutiva., questa volta dopo il Napoli è l’Inter a passare al Gewiss Stadium.

Gasperini :”Dopo un ottimo primo tempo abbiamo preso gol nel primo episodio sfortunato con una deviazione che ha beffato Palomino – ha commentato Gasperini -. Nella ripresa ho tolto Scalvini per riportare Koopmeiners in mezzo al campo dopo aver dovuto cambiare qualcosa per l’infortunio di Toloi. Scalvini ha fatto bene, ma volevo qualcosa di diverso”.

“Qualcosa dobbiamo rivedere. Andare avanti con l’Inter e venir raggiunti subito non va bene, ma non è un problema mentale. Abbiamo sofferto nella ripresa perché l’Inter ha fatto bene e noi abbiamo sofferto su palla inattiva. Poi siamo usciti nel finale, ma in questo momento stiamo affrontando squadre in forma e gli episodi non ci girano bene”.