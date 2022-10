European Handy Bridgestone Cup, a Jerez Malagoli punta al titolo

Può vincere già sabato: “Il miglior regalo di compleanno”. Domenica ne fa 47.

Sabato 15 e domenica 16 le ultime due gare: Emiliano arriva da primo della classe 1000

Non c’è due senza tre. Così l’European Handy Bridgestone Cup 2022 arriva al rush finale: l’ultimo appuntamento della stagione (gli altri due si sono tenuti a Le Mans, in Francia, e a Spa-Francorchamps, in Belgio) è in programma sabato 15 e domenica 16 ottobre a Jerez, in Spagna.

E’ lì che Emiliano Malagoli arriva alla guida della classifica nella sua classe, la 1000, e punta a tornare a casa da campione d’Europa di motociclismo paralimpico. “Sarebbe il miglior regalo di compleanno” dice Emiliano che proprio domenica 16 taglia un altro traguardo: quello dei 47 anni. Regalo che vorrebbe concedersi già sabato 15 al termine di gara 1: in sella alla sua BMW S1000 RR, supportato da BMW Motorrad Italia, gli basterà arrivare davanti al suo diretto inseguitore, Martin Horky (Rep. Ceca), che dista 25 punti: “Così la vittoria del titolo sarebbe matematica e potrei disputare gara 2 senza patemi d’animo”.

Quest’anno Malagoli ha rinunciato al campionato italiano, di cui è campione uscente, per dedicarsi all’Europeo e riscattare la sfortunata stagione passata quando alla prima gara ruppe la moto. Non ha però tralasciato altri appuntamenti: domenica 25 settembre, infatti, ha portato a termine, a Berlino, la sua seconda maratona. “E’ un periodo teso, stressante, non è facile rimanere sempre concentrati” prosegue Emiliano che eccelle pure come mental coach e, oltre agli altri, sa motivare anche sé stesso.

Scongiuri a parte – “Le gare sono sempre un’incognita” -, il centauro azzurro ha dalla sua anche il gradimento del percorso di Jerez: “E’ molto tecnico proprio come piace a me, lo preferisco ai tracciati veloci. Si prospetta anche un week caldo, meglio così”.

Il rush finale è imminente: Emiliano sarà in gara sabato alle 17.40 in gara 1 e domenica alle 11 in gara 2. Quest’ultima verrà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube RFME: https://m.youtube.com/channel/UC4W2YdOiO-HldAP5iYGUEpg.

“Ringrazio tutti i partner BMW Motorrad Italia, Snep, Octotelematics e Bridgestone, e le persone che mi supportano, permettendomi di dare il meglio di me stesso”.

Come farà anche a Jerez, nell’auspicio che arrivi il desiderato brindisi.