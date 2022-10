Le azzurre meritano gli applausi nonistante la sconfitta contro il Brasile nella semifinale Mondiali Volley femminili.

Le ragazze di Mazzanti si arrendono ale ragazze dlla nazionale verde oro per 3-1 (25-23, 22-25, 26-24, 25-19 i parziali) con qualche rimpianto soprattutto nel terzo set. Non bastano Egonu e Sylla (rispettivamente 30 e 17 punti), le avversarie si affidano a Gabi e volano in finale contro la Serbia. Per le azzurre sfida per il bronzo con gli Stati Uniti sabato alle 16.