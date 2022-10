Conference League: Fiorentina-Hearts 5-1

la Fiorentina batte l’Hearts:Doppietta di Nico Gonzales

Inizio da brividi per la viola al 1′ palo di Humprhys. la squadra di Italiano si ripremde subito e cpomincia a macinare gioco.

Jovic segna il vantaggio, Mandragora, a sua volta, colpisce un palo. Raddoppia Biraghi con una punizione all’incrocio dei pali. Nico Gonzalez realizza il 3-0 e poi Barak sfrutta un assist di Kouame per siglare il poker viola. Nella ripresa gli Hearts trovano il gol con Humphry, Nico Gonzalez s va ancora a segno e

egna la sua personale doppietta su rigore e chiude il match sul 5-1.

Fiorentina-Hearts 5-1

Il Tabellino

FIORENTINA (4-3-3): Gollini, Terzic, Milenkovic, Igor, Biraghi (35′ st Venuti); Barak (35′ st Bianco), Amrabat, Mandragora (1′ st Duncan); Gonzalez, Jovic (1′ st Saponara), Kouamé (41′ st Cabral). All.: Italiano

HEARTS (4-3-3): Gordon, Atkinson (16′ pt Sibbick), Kingsley, Cochrane, Halliday, Devlin, Haring, Grant (1′ st Smith); Forrest (1′ st Kiomourtzoglou), Humphrys (29′ st Shankland), McKay (29′ st Henderson). All.: R.Neilson

Marcatori :5′ Jovic (F), 22′ Biraghi (F), 31′ e 79′ Rig. Gonzalez (F), 38′ Barak (F), 47′ Humphrys (H)

Ammoniti: Haring, Cochrane, Smith per gioco falloso, Biraghi per comportamento non regolamentare.