Champions League – risultati e classifiche

Il Napoli di Luciano Spalletti batte l’Ajax 4-2, e si qualifica agli ottavi di finale. Al Camp Nou l’Inter sfiora l’impresa contro il Barcellona (3-3) . Ai nerazzurri non rimane che batte il Viktoria Plzen per accedere agli ottavi. Il Liverpool travolge i Rangers (6-1). Nel girone dell’Inter il Bayern Monaco batte il Viktoria Plzen 4-2. mIl Bruges pareggia col RealMadrid e conquista il passaggio agloi ottavi .Successi anche per Marsiglia e Tottenham, che volano davanti a tutti nel Gruppo D. Primo KO per Xabi Alonso, il Bayer Leverkusen è sconfitto in casa dal Porto.

Risultati

Barcellona-Inter 3-3

40′ Dembele (B), 50′ Barella, 63′ Lautaro Martinez, 82′ e 92′ Lewandowski (B), 89′ Gosens

Viktoria Plzen-Bayern Monaco 2-4

10′ Mané, 14′ Muller, 25′ e 35′ Goretzka, 62′ Vlkanova (P), 75′ Kliment (P)

Bayer Leverkusen-Porto 0-3

6′ Galeno, 53′ rig. e 64′ rig. Taremi

Tottenham-Eintracht 3-2

14′ Kamada (E), 20′ e 36′ Son, 28′ rig. Kane, 87′ Alidou (E)

Rangers-Liverpool 1-6

17′ Arfield (R), 24′ e 55′ Firmino, 66′ Nunez, 76′, 80′ e 82′ Salah, 87′ Elliott

Sporting-Marsiglia 0-2

20′ Guendouzi, 30′ Sanchez

Giocate alle 18.45

Napoli-Ajax 4-2: 4′ Lozano, 16′ Raspadori, 49′ Klaassen (A), 62′ rig. Kvaratskhelia, 83′ rig. Bergwijn (A), 89′ Osimhen

Atletico Madrid-Bruges 0-0

CLASSIFICHE

GRUPPO A

Napoli 12 (qualificato agli ottavi)

Liverpool 9

Ajax 3

Rangers 0

GRUPPO B

Bruges 10 (qualificato agli ottavi)

Porto 6

Atletico 4

Bayer Leverkusen 3

GRUPPO C

Bayern 12 (qualificato agli ottavi)

Inter 7

Barcellona 4

Viktoria Plzen 0

GRUPPO D

Tottenham 7

Marsiglia 6

Sporting 6

Eintracht 4