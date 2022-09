Serie A: Empoli – Roma 1-2

Dopo due sconfitte consecutive (Udinese e Ludogorets) la Roma torna al successo nel posticipo sesta giornata Serie A , e batte l’Empoli 2-1.

Vittoria targata Paulo Dybala. L’argentino realizza in vantaggio al 7′ con una pregevole conclusione da fuori area. L’Empoli pareggia al 3′ con Bandinelli su dormita della retoguardia giallorossa su cross di Stojanovic. Al 71′ arriva il vantaggio giallorosso: Dybala serve Abraham, che si fa trovare pronto per il 2-1 in tap-in. I giallorossi hanno la chance per chiuderla dal dischetto, ma Pellegrini calcia sulla traversa il rigore del tris, assegnato per un fallo di Cacace su Ibanez. Akpa-Akpro protagonista nel finale: l’ex Lazio centra il palo, ma viene espulso all’86’ per un intervento pericoloso su Smalling e lascia l’Empoli in dieci. La Roma aggancia l’Udinese a quota 13 punti, -1 dalla vetta.

IL TABELLINO

EMPOLI-ROMA 1-2

Empoli (4-3-1-2): Vicario 7 Stojanovic , Ismajli , Luperto , Parisi (7′ st Cacace ); Haas (17′ st Akpa-Akpro ), Marin (37′ st Grassi), Bandinelli ; Pjaca 5(17′ st Bajrami ); Satriano , Lammers (37′ st Cambiaghi ). All. P. Zanetti . A disp: Perisan, Walukiewicz, De Winter, Henderson, Ekong, Degli Innocenti, Fazzini, Ujkani



Roma (3-4-2-1): Rui Patricio ; Mancini , Smalling , Ibanez 6 Zeki Celik, Cristante , Matic , Spinazzola (52′ st Viña ); Dybala (35′ st Bove ), Pellegrini (48′ st Camara ); Abraham (35′ st Belotti ). All. Mourinho . A disp: Shomurodov, Zaniolo, Volpato, Boer, Tripi, Svilar

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 7′ Dybala (R), 43′ Bandinelli (E), 26′ st Abraham (R)

Ammoniti: Parisi (E), Ismajli (E), Akpa-Akpro (E), Zeki Celik (R)

Espulso: Akpa-Akpro (E) al 41′ st

Note: Pellegrini (R) ha calciato un rigore sulla traversa