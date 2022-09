Il Monza cambia allenatore. Giovanni Stroppa è stato esonerato.

Il tecnico paga l’avvio non entusiasmante con un punto in sei partite.

Dal club brianzolo è arrivato il comunicato ufficiale La squadra sarà affidata a Raffaele Palladino, tecnico della Primavera.

Il Monza “ringrazia il tecnico per il percorso compiuto insieme, culminato con la conquista di una storica promozione in Serie A” e gli augura “i migliori successi professionali per il futuro”, si legge nella nota.