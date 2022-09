Champions League: Viktoria Plzen-Inter 0-2

Nella seconda giornata del gruppo C di Champions League, l’Inter batte Monaco e batte 2-0 il Viktoria Plzen

La superiorità dei nerazzurri per tutti i 90 ninuti, Al 20′ Dzeko sblocca il match su assist di Correa. Dopo un’ora di gioco i cechi rimangono in 10 per l’espulsione di Bucha (brutto il fallo su Barella) e in contropiede al 70′ Dumfries chiude il match servito dal da Dzeki.

IL TABELLINO

VIKTORIA PLZEN-INTER 0-2

Viktoria Plzen (4-2-3-1): Stanek ; Havel (31′ st Holik), Hejda , Pernica , Jemelka ; Kalvach (31′ st Ndiaye ), Bucha ; Sykora(26′ st Jirka ), Vikanova (39′ st Cermak), Mosquera ; Chory (26′ st Bassey 6). A disp.: Tvrdon, Jedlicka, Tijani, Pilar. All.: Bílek

Inter (3-5-2): Onana ; Skriniar , Acerbi , Bastoni (19′ st D’Ambrosio ); Dumfries , Barella (27′ st Gagliardini ), Brozovic (39′ st Asllani), Mkhitaryan (27′ st Calhanoglu ), Gosens ; Dzeko , Correa (27′ st Lautaro Martinez ). A disp.: Handanovic, Cordaz, De Vrij, Bellanova, Dimarco, Darmian. All.: Inzaghi

Arbitro: Schärer (SVI)

Marcatori: 20′ Dzeko (I), 25′ st Dumfries (I)

Ammoniti: Sykora (V), Kalvach (V), Jemelka (V), Bastoni (I), Gagliardini (I)

Espulsi: Al 15′ st espulso Bucha (V) per un brutto fallo su Barella (I)