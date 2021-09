Nole Djokovic rimette ne cassetto il grande del Grande Slam. Nella finale degli Us Open arriva per il serbo , la sconfitta contro Daniil Medvedev, praticamente perfetto nelle due ore e 17′ di partita. Finisce 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) per il russo all’Arthur Ashe Stadium di New York, dove Djokovic manca il quarto Slam del 2021 che gli avrebbe consentito di diventare il terzo tennista nella storia a vincerli tutti nello stesso anno solare.

