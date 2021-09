Serie A: Milan-Lazio 2-0

Il Milan ha battuto la Lazio 2-0 a San Siro nella terza giornata di Serie A. Rossoneri a punteggio piano con Napoli e Roma.

Non sono mancati momenti di nervosismo e per l’arbitro Chiffi che ha avuto il suo da fare.

Il Milan incamera altri tre punti e si porta in testa alla classifica con Napoli e Roma . Vantaggio rossonero al 45′ con Leao bravo ad aprire e chiudere una ripartenza con il diagonale vincente. Prima dell’intervallo Kessie ha calciato sulla traversa il rigore del raddoppio, ma il 2-0 è arrivato a metà ripresa con Ibrahimovic dopo sette minuti dal suo ingresso in campo. Lo svedese è sembrato in buona forma fisica pronto al prossimo impegno in Champions League. Per la lazio una serata no , con Immobile che ha indossato il lenzuolo bianco da fantasma in campo.



IL TABELLINO

MILAN-LAZIO 2-0

Milan (4-2-3-1): Maignan ; Calabria , Tomori , Romagnoli , Hernandez ; Tonali , Kessie (15′ st Bakayoko (29′ st Bennacer )); Florenzi (15′ st Saelemaekers ), Diaz (35′ st Ballo-Touré ), Leao (15′ st Ibrahimovic ); Rebic . A disp.: Tatarusanu, Jungdal, Gabbia, Kjaer, Kalulu, Castillejo, Pellegri. All.: Pioli

Lazio (4-3-3): Reina 6 Marusic (19′ st Lazzari ), Luiz Felipe , Acerbi , Hysaj ; Milinkovic-Savic (29′ st Basic ), Leiva , Luis Alberto , Pedro (39′ st Moro ), Immobile (39′ st Muriqi ), Felipe Anderson (19′ st Zaccagni ). A disp.: Strakosha, Patric, Radu, Vavro, Akpa Akpro, Cataldi, Escalante. All.: Sarri .

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 45′ Leao, 22′ st Ibrahimovic

Ammoniti: Bakayoko (M); Marusic, Reina, Luis Alberto, Hysaj (L)

Espulsi: 50′ st Sarri (L) per proteste

Note: 51′ Kessie (M) calcia un rigore sulla traversa