Tour de France: colpo ‘gobbo’ di Izagirre

Foto _A.S.O. / Charly López

Belleville-en-Beaujolais, giovedì 13 luglio – Ispirato dalla fine dei 15 anni di siccità per Cofidis e dai 5 anni di siccità per la Spagna in termini di vittorie di tappa al Tour de France, Ion Izagirre, 34 anni, ha ottenuto il suo secondo vittoria di tappa a Belleville-en-Beaujolais, sette anni dopo la prima a Morzine, emulando il suo compagno di squadra Victor Lafay e il suo connazionale Pello Bilbao, corridore basco come lui che ha iniziato con una motivazione eccezionale a Bilbao. Jonas Vingegaard ha mantenuto la maglia gialla in una tappa ricca di azione tra i vigneti.

L’ordine di arrivo della 12^ tappa

1) Izagirre – 3h 51′ 42”

2) Burgaudeau – +58”

3) Jorgenson – ST

4) Benoot – 1’06”

5) Johannessen – 1’11”

LA CLASSIFICA GENERALE

Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) 50h30’23”

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) +17″

Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) +2’40”

Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) +4’22”

Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) +4’34”

MAGLIA VERDE (CLASSIFICA A PUNTI)

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) 323 pt

Mads Pedersen (Lidl-Trek) 179 pt

Bryan Coquard (Cofidis) – 178 pt

Wout Van Aert (Jumbo-Visma) 120 pt

Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) 96 pt

MAGLIA A POIS (CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE)

Neilson Powless (EF Education) 46 pt

Tobias Johannessen (Uno-X) 30 pt

Felix Gall (AG2R Citroen Team) 28 pt

Ruben Almeida Guerreiro (Movistar) 24 pt

Giulio Ciccone (Lidl-Trek) – 22 pt

MAGLIA BIANCA (CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE)

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 46h34’44”

Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) +4’05”

Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers) +5’09”

Felix Gall (AG2R Citroen) +9’29”

Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) +27’26”

Domani Venerdì 13^ TAPPA (giovedì 13 luglio)

Chatillon sur Chalaronne – Grand Colombier (137,8 km)