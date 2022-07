Primavera Tim Cup:Parma esordio il 19 ottobre contro il Cesena

La Lega Serie A, organizzatrice della competizione, oggi martedì 12 luglio 2022, attraverso il comunicato ufficiale nr. 7, ha pubblicato organico, raggruppamenti, ranking e tabellone della Primavera Tim Cup 2022/23 fino agli Ottavi di Finale.



La formazione Crociata (22), inserita nel gruppo C farà il suo esordio mercoledì 19 ottobre 2022, nei 32esimi di Finale, ospite del Cesena (16) in gara secca (in ciascun turno le Società con il numero di inserimento in tabellone col ranking più basso hanno diritto di giocare in casa). In caso di passaggio del turno, nei 16esimi, mercoledì 9 novembre 2022 potrebbe affrontare in trasferta il Frosinone (18, cercando sullo stesso campo la rivincita dopo la finale dei Play Off Primavera 2 della scorsa stagione), oppure ospitare il Pisa (25). Negli Ottavi di Finale, mercoledì 11 Gennaio 2023, eventuale sfida in trasferta con l’Atalanta (5).