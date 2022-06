La squadra allenata daBbaldini batte il Padova 1-0

All’ d’andata era terminata con lo stesso risultato. Nel match di ritorno finale playoff il gol del successo porta la firma di Brunori al 25′ su calcio di rigore . Al 56′ Padova in dieci espulso Ronaldo per aver tirato una testata a un avversario. Veneti che rimangono in nove uomini per l’espulsione di Pelagatti.

Festa grande per i 34.000 presenti allo stadio “Barbera”