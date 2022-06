CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ 2022. ROGLIC E VINGEGAARD ​​CONDIVIDONO LA GLORIA

Jonas Vingegaard ha ottenuto un’impressionante vittoria di tappa al Plateau de Solaison davanti a Primoz Roglic, che ha sigillato la sua vittoria assoluta nella vetta finale del 74° Critérium du Dauphiné. Il collettivo Jumbo-Visma aveva già preso un notevole vantaggio in vista della fase finale, con il leader sloveno in maglia gialloblù davanti al suo luogotenente danese. Hanno messo ancora più enfasi sul loro dominio con il supporto di tutto il treno giallorosso e in particolare di Steven Kruijswijk, che ha fatto a pezzi il gruppo GC nell’ultima salita.

Ben O’Connor (AG2R Citroën Team) è stato l’ultimo avversario a resistere, ma non è riuscito a tenere il passo con l’accelerazione decisiva di Vingegaard a 5 km dal traguardo. Il climber australiano completa il podio della tappa e la classifica generale.

CLASSIFICA A TAPPA

1. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) in 3h49’20”

2. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) st 3. Ben O’Connor (Team AG2R Citroën) a 15″

CLASSIFICA GENERALE 1. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) in 29h11’22”

2. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a 40″

3. Ben O’Connor (AG2R Citroën Team) a 1’41”