Matteo Berrettini festeggia il suo ritorno in campo con un trofeo. Il romano si aggiudica l’Atp 250 di Stoccarda sconfiggendo l’ex numero 1 al mondo Andy Murray in tre set 6-4, 5-7, 6-3, in una finale durata più di 2 ore e mezza.

Il numero 10 al mondo rimpiange un paio di occasioni perse nel secondo parziale ma prende il break in apertura del terzo e allunga fino a conquistare il suo sesto titolo Atp in carriera, un anno dopo il Queen’s.