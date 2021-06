Mondiali VIRTUS, Italia a quota 11 medaglie

Nella terza giornata di gare della kermesse di atletica leggera, la Nazionale FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) conquista altre 4 medaglie.

A Bydgoszcz (POL) è subito podio per Alessio Talocci. Fresco campione del Mondo nel lancio del martello, l’Azzurro spedisce il disco a 30,13 metri, che valgono una medaglia di bronzo in questa specialità.(foto: staffetta 4X100 campione del mondo)



Dalla pista arrivano le restanti medaglie di giornata. Nella finale dei 100 metri Raffaele Di Maggio batte il francese Kouakou per 1 centesimo di secondo: il siciliano fa 11.01 e festeggia un oro incredibile arrivato al fotofinish. Quarto, nella stessa gara, Ruud Koutiki.

Raffaele Di Maggio



Medaglia d’argento e record italiano per Laura Dotto. Nella finale degli 800 metri l’atleta della Oltre Onlus trova il tempo di 2:31.63, una prestazione che vale il titolo di vice campione del Mondo e il nuovo record italiano, ritoccando il 2:34.21 sempre da lei realizzato a Pescara nell’ottobre 2020.

Si arriva così all’ultima gara di giornata, la tanto attesa staffetta 4×100.

Laura Dotto

Gli Azzurri, vincitori nel 2019 a Brisbane (AUS) nel corso dei Global Games, sono chiamati a confermarsi. Schimmenti è il primo frazionista e consegna a Koutiki il testimone da terzo, dietro Spagna e Portogallo. La rimonta dell’italo-congolese è pura magia e, al cambio con Bertolaso, l’Italia è già davanti a tutti. Il rettilineo, per Di Maggio, è poco più di una formalità: l’Italia chiude in 43.90 una staffetta tecnicamente di altissimo livello, svolta su pista bagnata. Cambiano i Paesi e i nomi delle manifestazioni, ma la 4×100 FISDIR è sempre la più forte al mondo.

Schimmenti- Koutiki al passaggio del testimone



Domenica 13 giugno l’ultima giornata di gare, poi l’Italia saluterà la Polonia.

Gli Azzurri sono attesi da cinque finali, per provare a dare l’assalto alle ultime medaglie messe in palio in questo Mondiale. Occhi puntati su Dieng (800) e sul duello Di Maggio-Kouakou che si rinnoverà nei 200.

Alessio Talocci bronzo lancio del disco





Programma orario domenica 13 giugno

10:20 – 800 metri (finale maschile): Dieng

10:35 – 200 metri (finale maschile): Bertolaso, Di Maggio, Koutiki

11:10 – 5000 m (finale maschile): Colasuonno, Vallone

10:50 – staffetta 4×400 (finale maschile): Bertolaso-Dieng-Di Maggio-Koutiki

13:00 – lancio del giavellotto (finale maschile): Casadei, Conzo



Medagliere ITALIA: 6 ori – 3 argenti – 2 bronzo



ORO

Fabrizio Vallone – 10000 metri (33:33.48)

Clarissa Frezza – 5km marcia (29:06.57)

Ndiaga Dieng – 1500 metri (3:59.97)

Alessio Talocci – Lancio del martello (33,76 + RI)

Raffaele Di Maggio – 100 metri (11.01)

4×100 Schimmenti-Koutiki-Bertolaso-Di Maggio (43.90)



ARGENTO

Cristian Lella – Lancio del martello (29,42)

Laura Dotto – 1500 metri (5:12.93)

Laura Dotto – 800 metri (2:31.63 + RI)



BRONZO

Chiara Masia – Lancio del martello (32,16)

Alessio Talocci – Lancio del disco (30,13)