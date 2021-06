Il medico: “Eriksen sta bene. Era praticamente morto”

Morten Boesen ha rassicurato tutti sulle condizioni del centrocampista della Nazionale danese

“Ha superato tutti i test finora sembrano a posto”. Così il medico della nazionale danese, Morten Boesen, nel corso della conferenza stampa sulle condizioni di salute di Christian Eriksen.

Una tragedia evitata e su quanto è successo il medico non può dare al momento risposte.

“Eriksen rimarrà ancora in ospedale proprio per capire meglio quanto accadutoe per scoprire cosa sia successo.

Era praticamente morto causa un arresto cardiaco .Non so come abbiamo fatto a rimetterlo al mondo, è successo tutto in maniera così veloce”.