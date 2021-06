Euro 2020: Inghilterra – Croazia 1-0 decide Sterling

L’Inghilterra batte la Croazia mai pericolosa 1-0 e si aggiidica il primo mtach del gruppo D Euro 2020.

A Wembley gli inglesi partono forte, Foden centra un al 6′ e Livakovic respinge un insidioso tiro al volo di Phillips (9′). Modric e compagni congelano la partitra abbassando i ritmi del match costringendo l’Inghilterra aa arretare il baricentro.

Nelle ripresa al 57’ arriva il vantaggio inglese con Sterlin ben servito da Phillips. Croazia mai pericolosa dalla parti di Pickford e il risultato non cambia.

Ottima la direzione arbitrale di Orsato.IL TABELLINO

INGHILTERRA-CROAZIA 1-0

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Mings, Trippier; Phillips, Rice, Mount; Foden (26′ st Rashford), Kane (37′ st Bellingham), Sterling (47′ st Calvert-Lewin). A disp.: D. Henderson, Johnstone, Shaw, Grealish, J. Henderson, Coady, White, James, Saka. All.: Southgate

Croazia (4-3-3): Livakovic; Vrsaljko, Caleta-Car, Vida, Gvardiol; Modric, Brozovic (25′ st Vlasic), Kovacic (40′ st Pasalic); Kramaric (25′ st Brekalo), Rebic (33′ st Petkovic), Perisic. A disp.: Kalinic, Sluga, Budimir, Skoric, Badelj, Juranovic, Bradaric, Ivanusec. All.: Dalic

Arbitro: Orsato (Italia)

Marcatori: 12′ st Sterling (I)

Ammoniti: Caleta-Car (C), Kovacic (C), Foden (I), Brozovic (C)