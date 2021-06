Euro 2020: Belgio-Russia 3-0. Doppietta di Lukaku con dedica a Eriksen

Alla Gazprom Arena di San Pietroburgo il Belgio batte 3-0 la Russia.

Senza De Bruyne e Witselil Belgio comincia bvene il suo Europeo: la Russia viene sconfitta 3-0 alla Gazprom Arena di San Pietroburgo.

Apre le marcature al 10’ Lukaku, l’attaccante dell’Inter sfrutta un clamoroso errore di Semenov , poi alla telecamera dedica il gol al suo compagno dui club Eriksen.

Al 34’ il raddoppio di Meunier su traversone di Yannick Carrasco non toccato da nessuno, la traiettoria sorprende Shunin che respinge male, consegnando di fatto la sfera sui piedi del n°15 che non si fa pregare e segna a porta vuota. Il tris lo mette a segno ancora Lukaku 88’ su assist di Meunier. I Diavoli Rossi agganciano la Finlandia in vetta al gruppo B.

IL TABELLINO

BELGIO-RUSSIA 3-0

Belgio (3-4-3): Courtois ; Alderweireld , Boyata , Vertonghen (31’ st Vermaelen ); Castagne (27’ Meunier ), Dendoncker , Tielemans , Carrasco (32’ st Praet ); Mertens (27’ st Hazard E. ), Lukaku , Hazard T. . A disp.: Mignolet, Sels, Denayer, Benteke, Chadli, Batshuayi, Trossard, Doku. Ct: Martinez



Russia (4-2-3-1): Shunin ; Mario Fernandes , Semenov , Dzhikiya , Zhirkov (43’ Karavaev ); Ozdoev , Barinov (1’ st Diveev ); Zobnin (18’ st Mukhin ), Golovin , Kuzyaev (30’ Cheryshev , 18’ st Mirancuk ); Dzyuba . A disp.: Dyupin, Safanov, Sobolev, Zabolotny, Zhemaletdinov, Ionov, Evgenyev. Ct: Cherchesov

Arbitro: Lahoz (Spagna)

Marcatori: 10’ Lukaku (B), 34’ Meunier (B), 43’ st Lukaku (B)