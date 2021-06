Novak Djokovic vince l’edizione 2021 del Roland Garros.

A Parigi, il serbo batte Stefanos Tsitsipas in cinque set: dopo il doppio vantaggio in favore del greco, il numero uno al mondo rimonta e si aggiudica il suo 19esimo Slam in carriera con il punteggio di 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 in 4 ore e 11 minuti di gioco, trionfando per la seconda volta sulla terra rossa francese