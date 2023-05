Serie BKT – Frosinone -Genoa 3-2

Il Frosinone già promosso in Serie A ha battuto 3-2 il Genoa

Vantaggio ligure al 14’ con Milan Badelj . Al 27’ però gli ospiti restano in dieci uomini, per via dell’espulsione diretta di Bani.

la squadra di grosso pareggia al 29’ con Mazzitelli. Poco prima del duplice fischio la rimonta è completata, quando al 46’ Cotali innesca Boloca per il 2-1 dei padroni di casa

Nella ripresa i gialloblù gestiscono agevolmente il vantaggio grazie alla superiorità numerica. Il genoa tenta di recuperare ma, al 77′ Borelli firma il 3-1.

In pieno recupero spazio anche per il gol rossoblù di Gudmundsson, che al 92’ vale il 3-2 finale. Con questo 3-2 Grosso vince il campionato di Serie B con una giornata d’anticipo, a 77 punti, mentre il Genoa è ufficialmente secondo, a quota 70.