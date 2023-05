SERIE BKT – Risultati e marcatori 37^ giornata

Pemultima gornata del Campionato Serie B.

ORE 14

Ascoli – Cosenza: 1 – 1 Marcatori: 2′ p.t. D’Orazio (C), 37′ p.t. Buchel (A)

Bari – Reggina: 1 – 0 Marcatori: 45′ p.t. Folorunsho (B)

Benevento – Modena: 2 – 1 Marcatori: 19′ p.t. Diaw (M), 30′ p.t. Ciano (B), 47′ p.t. Foulon (B)

Brescia – Pisa: 1 – 1 Marcatori: 8′ s.t. Bisoli (B), 34′ s.t. Masucci (P)

Cagliari – Palermo: 2 – 1 Marcatori: 16′ p.t. Segre (P), 25′ p.t. Deiola (C), 19′ s.t. Lapadula (C). All’11’ s.t. espulso Marconi (P)

Como – Ternana: 3 – 1 Marcatori: 33′ p.t. Favilli (T) su rigore, 18′ s.t. Vignali (C), 26′ s.t. Da Cunha (C), 33′ s.t. Chaja (C). Al 24′ s.t. espulso Agazzi (T)

Spal – Parma: 0 – 1 Marcatori: 29′ s.t. Vazquez (P) su rigore

Sudtirol – Cittadella: 1 – 1 Marcatori: 3′ s.t. Antonucci (C), 25′ s.t. (S)

Venezia – Perugia: 3 – 2 Marcatori: 26′ p.t. Pierini (V), 42′ p.t. Carboni (V), 15′ s.t. Ellertsson (V), 20′ s.t. Luperini (P), 33′ s.t. Casasola (P) su rigore

ORE 16.15

Frosinone – Genoa

LA CLASSIFICA

74 Frosinone (promossa in Serie A)

70 Genoa (-1) (promossa in Serie A)

–

65 Bari

58 Südtirol

–

57 Cagliari, Parma (-1)

49 Venezia

48 Palermo

–

47 Pisa, Ascoli, Reggina (-7)

46 Como

45 Modena

43 Ternana

42 Cittadella

–

40 Cosenza

39 Brescia

–

36 Perugia

35 Spal (retrocessa in Serie C)

35 Benevento (retrocessa in Serie C)