Serie A Tim: Lazio – Lecce 2-2

La trentacinquesima giornata di Serie A si apre con un pareggio tra Lazio e Lecce. Motivazioni diverse tra le due suqadre: biancocelesti per un posto in Champions League, Salentini allontanarsi dalla zona retrocessione.

All’Olimpico, match intenso senza rispariamarsi di colpi : il taccuino di Maresca a fine gara conta un totale di 9 ammoniti .

La Lazio attacca con il Lecce che si difende con ordine.Al 23′ episodio importante a favoire dei salentini: ingenuità di Hysaj che tocca da dietro Blin , Maresca assegna il calcio di rigore che Strefezza sbaglia calciado fuori. La reazione della lazio è furiosa , così al 34′ arriva il vantaggio: filtrante di Luis Alberto per Ciro Immobile con Baschirotto fuori posizione , il bomber di sinistro infila Falcone. Proprio all’ultima azione del primo tempo, però, arriva il pareggio: Oudin riceve da Gendrey e fa partire dal limite dell’area un sinistro angolato che batte Provedel.

Nlla ripresa, i salentini partono con il piede sull’acceleratore e trovano il vantaggio: Luis Alberto perde palla, Strefezza serve ancora Oudin che fa doppietta al 51′.

Sarri cambia e inserisce Pedro e Pellegrini per Felipe Anderson e Hysaj.

Il Lecce si difende bene , solo Pedro si rende pericoloso con un tiro che centra il palo con Falcone battuto.

I minuti finali sono concitatissimi , molti falli ambo le parti e scaramuche tra i giocatori. Quando tutto sembra a favore del Lecce , all’ultimno assalto la Lazio pareggia; l’azione parte da centreocampo con il tunnel di Pellegrini su Hjulmand cross al centro, Simone Romagnoli, entrato in difesa per i salentini, salva ma di fatto serve Milinkovic-Savic, che di testa fa 2-2. Assedio finale ma il risultato non cambia.

Biancocelesti a 65 punti, con l’Inter pronta a scvalcare i biancocelesti in classifica in caso di vittoria contro il Sassuolo . Il Lecce, invece, si porta a quota 32, momentaneamente a +5 sullo Spezia impegnato al Picco con il Milan.

IL TABELLINO

LAZIO-LECCE 2-2

Lazio (4-3-3): Provedel ; Lazzari , Casale , Romagnoli , Hysaj (13′ st Pellegrini ); Milinkovic-Savic , Marcos Antonio (28′ st Basic ), Luis Alberto ; Felipe Anderson (13′ st Pedro ), Immobile , Zaccagni . A disp.: Maximiano, Adamonis, Patric, Radu, Gila, Marusic, Bertini, Fares, Cancellieri, Gonzalez. All.: Sarri

Lecce (4-3-3): Falcone ; Gendrey (32′ st Romagnoli ), Baschirotto , Umtiti , Gallo ; Blin , Hjulmand , Oudin (37′ st Helgason); Strefezza (32′ st Gonzalez ), Colombo(23′ st Ceesay ), Banda (23′ st Di Francesco ). A disp.: Bleve, Francolini, Pongracic, Tuia, Ceccaroni, Cassandro, Pezzella, Askildsen, Maleh, Voelkerling. All.: Baroni

Arbitro: Maresca

Marcatori: 34′ Immobile (LA), 47′ e 6′ st Oudin (LE), 49′ st Milinkovic-Savic (LA)

Ammoniti: Lazzari (LA), Banda (LE), Oudin (LE), Sarri (LA), Pellegrini (LA), Falcone (LE), Milinkovic-Savic (LA), Blin (LE), Gonzalez (LE)

Note: al 23′ Stefezza (LE) sbaglia un calcio di rigore