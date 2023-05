Lecce , Baroni:” grande prestazione dei ragazzi”

Marco Baroni analizza il pareggio dell’Olimpico con la Lazio.

“Posso solo fare i complimenti ai ragazzi, noi dobbiamo giocare sempre così. La squadra ha interpretato bene la partita. Sono contento per Oudin, gli abbiamo cambiato ruolo, mi è piaciuto in questa posizione. Peccato per il risultato, contava la prestazione che è stata convincente. Dobbiamo affrontare così le ultime tre gare – ha spiegato il tecnico del Lecce ai microfoni di Dazn – C’è un po’ di rammarico, l’ho già detto ai ragazzi. Non puoi schiacciarti perché loro hanno qualità, dovevamo tenerli lontani dall’area come eravamo riusciti a fare.