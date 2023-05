Ferrero:” Lanna parla tanto, dovrebbe assumersi le responsabilità sulla retrocessione della Samp

E’ un Massimo ferrero come un fiume in piena. la Sampdoria è retrocessa matematoicamente in Serie B. Nella foto, Massimo Ferrero con il compianto Sinisa Mihaijlovic

Da un’intervsita della Gazzetta dello Sport. Ferrero è proprietario del clun blucerchiato e il club è sempre a rischio di un fallimento societario.

“Quanto fa male questa retrocessione? Tanto, i tifosi non meritavano questa enorme delusione. Con me al timone l’incubo non ci sarebbe stata, ma da 18 mesi io nella Samp non decido nulla. Non mi danno neanche un biglietto per entrare allo stadio”, dice Ferrero. Sono pronto a cedere le quote della Ssmp a 1 euro ,m questo per evitare la catastrofe. Su Lanna? Non lo conosco , ha sempre sparlato di me , sarebbe meglio che si facesse un ‘esame di scoscienza e prendersi le propei responsabilità sulla catastrofe avvenuto , con me non sarebbe accaduta”.