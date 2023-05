Giampiero Gasperini mastica amaro dopo la sconfitta contro la Salernitana.

“L’Atalanta ha fatto un discreto primo tempo, in cui non siamo stati abbastanza pericolosi – ha spiegato il tecnico della Dea -. Nella ripresa siamo stati surclassati in tutto, prendendo gol alla fine ma essendo a lungo in difficoltà”. “Non abbiamo motivazioni adeguate alla classifica e di questo mi sento responsabile – ha aggiunto -.