StrAMALA!Corri con i tuoi colori del cuore!

Sabato 29 e domenica 30 maggio tutto il mondo sarà nerazzurro.

Partecipa alla prima edizione di StrAMALA, la camminata/corsa organizzata da Italia Runners e dedicata a tutti i tifosi interisti.

Un weekend per unire, anche se lontani, l’amore e la fede per questa pazza squadra!

Indossa la t-shirt ufficiale di StrAMALA e corri o cammina ovunque tu sia portando con te i colori che ami di più!

Sarà un momento unico da ricordare e condividere con chi la passione nerazzurra la vive nella vita e non solo alla partita.

Il percorso e la distanza li potrai decidere tu: al mare, in montagna, in città, in casa, sul tapis roulant, ovunque tu sia!

Non ci sarà nessun limite territoriale, in quanto potrai camminare o correre dove e con chi vorrai, nel rispetto delle normative anti Covid.

Condividi la tua camminata/corsa sui social (Facebook e Instagram) usando l’hashtag #stramala e taggando @eventiwow e @italiarunners.

Iscrivendoti avrai accesso ad una piattaforma online che ti consentirà di registrare il tempo e la distanza percorsa. Al termine dell’evento si stilerà una classifica.