-Sports, Serie B al via: tutto pronto per l’edizione 2021 di BeSports

Lunedì 17 maggio il kick-off del torneo della Lega Serie B a cura di WeArena

Tutto pronto per l’edizione 2021 di BeSports, il campionato e-sports ufficiale della Lega Serie B organizzato da WeArena Entertainment S.p.a. che prenderà il via lunedì 17 maggio. La seconda edizione del torneo giocato su eFootball PES 2021 di Konami, licenziatario esclusivo dei diritti della Serie BKT nel mondo dei videogiochi per la stagione 20/21, vedrà 19 team partecipanti e sarà presentata venerdì 14 maggio dalle 18 con un evento live dove troverà spazio anche il sorteggio per la composizione dei 4 gironi di regular season. Il format della competizione, che sarà ancora più attinente al campionato reale della Serie BKT, proseguirà con playoff (18 giugno) e con la finale (20 giugno) che consacrerà players e Club vincitori della nuova edizione.

Francesco Monastero, CEO di WeArena: “Come WeArena siamo orgogliosi di curare l’organizzazione di BeSports2021. Per il nostro percorso di crescita aziendale nel mondo degli e-sports si tratta di una grande sfida per cui vogliamo convogliare tutto il nostro know-how nell’entertainment video-ludico, realizzando uno show in grado di coinvolgere la community degli e-sports senza trascurare il pubblico generalista già appassionato dell’universo LegaB e non solo”.

“Come Lega Serie B – sottolinea il presidente della Lega Serie B Mauro Balata – siamo stati i primi a portare questo evento nel panorama calcistico italiano, il che rappresenta il nostro interesse su un progetto che ci ha garantito una grande promozione del nostro campionato, ma anche di stare vicino ai nostri tifosi durante il periodo della pandemia mantenedo l’emozione della serie BKT nel cuore della gente”.

Tutti i match della competizione saranno trasmessi sui canali ufficiali di Lega Serie B ed in contemporanea su Bwin TV (www.bwin.tv), main Sponsor di BeSports, oltre al sito ed alle piattaforme ufficiali di WeArena, dove saranno disponibili aggiornamenti in tempo reale con risultati, classifiche e contenuti editoriali tra i quali match on demand, highlights, interviste e speciali dedicati alla valorizzazione di BeSports e di tutti partecipanti.

I PARTNER – WeArena Entertainment S.p.a., realtà leader nell’organizzazione di eventi online ed itineranti e primo network di parchi di intrattenimento digitali a tema in Italia, ha curato l’organizzazione e la gestione dell’intero progetto avvicinando a sostegno della manifestazione partner e sponsor di assoluto rilievo. Gli sponsor di BeSports2021 provengono da diversi settori merceologici: food&beverage, technical sportswear e streetwear ed altri marchi legati alla nutrizione e alla tecnologia d’avanguardia per l’audiovisivo e alla graphic art.

Media Partner online di BeSports 2021 sarà eSportsItalia.com: una lente di ingrandimento privilegiata sulle molte sfaccettature della competizione, a partire dagli approfondimenti e le interviste dedicate alla vita dei pro-players di ogni team, oltre che tutto il lavoro redazionale legato all’aggiornamento di risultati e classifiche, ed altre curiosità, in tempo reale.

Tra i partner del torneo figurano anche OIES – Osservatorio Italiano degli Esports e CMA – Creative Management Association Srl, selezionata per portare in campo un’altra grande novità, rappresentata dall’attenzione alle dinamiche della formazione in chiave di responsabilità sociale, che produrranno l’edizione di un Report d’Impatto dell’intera manifestazione.