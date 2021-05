Il Crotone ha battuto 2-1 il Verona nel posticipo della 36^ giornata di Serie A. La squadra calabrese non occupa più l’ultimo posto in classifica.

In una partita senza più ambizioni di classifica, la squadra di Cosmi con un gol per tempo ha regolato i gialloblù di Juric salendo a quota 21 punti e superando il Parma (20). Vantaggio immediato al 2′ con Ounas e raddoppio a un quarto d’ora dal termine con un contropiede chiuso da Messias. Autorete di Molina per il Verona.

IL TABELLINO

CROTONE-VERONA 2-1

Crotone (3-5-2): Cordaz ; Djidji , Marrone , Magallan; Pereira (27′ st Cuomo ), Messias , Cigarini (31′ st Zanellato ), Benali , Molina ; Ounas (46′ st Petriccione), Simy . A disp.: Festa, Crespi, Golemic, Luperto, Rojas, Zanellato, Rispoli, Di Carmine, Vulic, Riviere. All.: Cosmi .

Verona (3-4-2-1): Pandur ; Dawidowicz (1′ st Faraoni ), Gunter , Ceccherini (6′ st Dimarco ); Ruegg (25′ st Lasagna ), Ilic , Tameze (1′ st Salcedo ), Lazovic ; Barak , Zaccagni (25′ st Colley ); Kalinic . A disp.: Silvestri, Berardi, Veloso, Cetin, Magnani, Sturaro, Bessa. All.: Juric .

Arbitro: Massimi

Marcatori: 2′ Ounas (C), 30′ st Messias (C), 42′ st aut. Molina (C)

Ammoniti: Magallan, Marrone, Pereira (C); Tameze (V)