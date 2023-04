Spalletti, Napoli:”complimenti a Maignan per quello che ha fatto”

Luciano Spalletti è soddisfatto di quanto fatto dalla sua squadra. “Noi abbiamo avuto un grande atteggiamento per quello che si è visto in campo”

La partita è quella che dovevamo fare e quella che mi aspettavo che facessero. Bravi ai ragazzi. Ho ritrovato il miglior Napoli“. Sull’ammonizione di Kim -il coreano diffidato salterà il match di ritornoal Maradona – Spalletti si innervosisce e parla del gesto di Leao che nel primo tempo ha fatto a pezzi la bandierina senza essere sanzionato. “Visto che si parla di gesti eclatanti, perché non mi dite della bandierina? Quindi si può prendere a calci tutto ciò che sta intorno al campo?”.

Sull’espulsione di Anguissa:” Dovevo sostituirlo , era già pianificato , si è perso tempo al cambio .

Sull’arbitro:” io, non commento il direttore di gara, lo farà Rosetti. Per quello che ho visto, Anguissa prende molta palla… Guardiamo allora l’ammonizione a Zielinski e quella non data a Krunic che ha fatto 4-5 falli”.