SERIE BKT – designazioni arbitri

Redazione 13 Aprile 2023 Designazioni arbitrali Commenti disabilitati su SERIE BKT – designazioni arbitri

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 33ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 15 aprile.

MODENA – PARMA    Venerdì 14/04 h. 20.30

SERRA

SCHIRRU – POLITI

IV:      UBALDI

VAR:     NASCA

AVAR:       LONGO S.

ASCOLI – SUDTIROL    h. 14.00

MINELLI  

MASTRODONATO – RICCI M.

IV:      ARENA

VAR:     MARINI

AVAR:       BARONI

BARI – COMO    h. 14.00

CHIFFI

BOTTEGONI – TRASCIATTI

IV:       BORDIN

VAR:      DIONISI (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR:       PRONTERA (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

BENEVENTO – REGGINA    h. 14.00

GHERSINI

GIALLATINI – GARZELLI

IV:     DELRIO

VAR:     FOURNEAU (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

AVAR:     CAMPLONE (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

COSENZA – CITTADELLA    h. 14.00

DOVERI  

ROSSI C. – YOSHIKAWA

IV:      VERGARO

VAR:     PICCININI (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

AVAR:     PATERNA (ON-SITE STADIO “GIRI MARULLA”)

GENOA – PERUGIA    h. 14.00

MARINELLI

PERROTTI – DI GIACINTO

IV:     PASCARELLA

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      GUALTIERI M.

SPAL – BRESCIA     h. 14.00

PEZZUTO  

CARBONE – VALERIANI

IV:     KUMARA

VAR:     BANTI (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)

AVAR:     MARCHETTI (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)

VENEZIA – PALERMO    h. 14.00

GARIGLIO

PAGLIARDINI – D’ASCANIO

IV:     CATANOSO

VAR:      DI MARTINO

AVAR:       MUTO

CAGLIARI – FROSINONE    h. 16.15

VOLPI

MELI – ALASSIO

IV:       GALIPO’

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:      AYROLDI

TERNANA – PISA    Domenica 16/04 h. 16.15

MIELE G.

VIGILE – CAVALLINA

IV:     CHERCHI

VAR:     FABBRI

AVAR:      PAGANESSI