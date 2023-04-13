SERIE BKT – designazioni arbitri

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 33ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 15 aprile.
MODENA – PARMA Venerdì 14/04 h. 20.30
SERRA
SCHIRRU – POLITI
IV: UBALDI
VAR: NASCA
AVAR: LONGO S.
ASCOLI – SUDTIROL h. 14.00
MINELLI
MASTRODONATO – RICCI M.
IV: ARENA
VAR: MARINI
AVAR: BARONI
BARI – COMO h. 14.00
CHIFFI
BOTTEGONI – TRASCIATTI
IV: BORDIN
VAR: DIONISI (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
AVAR: PRONTERA (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
BENEVENTO – REGGINA h. 14.00
GHERSINI
GIALLATINI – GARZELLI
IV: DELRIO
VAR: FOURNEAU (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)
AVAR: CAMPLONE (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)
COSENZA – CITTADELLA h. 14.00
DOVERI
ROSSI C. – YOSHIKAWA
IV: VERGARO
VAR: PICCININI (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
AVAR: PATERNA (ON-SITE STADIO “GIRI MARULLA”)
GENOA – PERUGIA h. 14.00
MARINELLI
PERROTTI – DI GIACINTO
IV: PASCARELLA
VAR: DI PAOLO
AVAR: GUALTIERI M.
SPAL – BRESCIA h. 14.00
PEZZUTO
CARBONE – VALERIANI
IV: KUMARA
VAR: BANTI (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)
AVAR: MARCHETTI (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)
VENEZIA – PALERMO h. 14.00
GARIGLIO
PAGLIARDINI – D’ASCANIO
IV: CATANOSO
VAR: DI MARTINO
AVAR: MUTO
CAGLIARI – FROSINONE h. 16.15
VOLPI
MELI – ALASSIO
IV: GALIPO’
VAR: MAZZOLENI
AVAR: AYROLDI
TERNANA – PISA Domenica 16/04 h. 16.15
MIELE G.
VIGILE – CAVALLINA
IV: CHERCHI
VAR: FABBRI
AVAR: PAGANESSI