Riparte la IFL: sesta giornata

Dopo la pausa pasquale, ripartono i nostri campionati e la IFL torna in campo per la sesta giornata e 4 partite in programma. Evocativo derby lombardo tra Frogs e Rhinos al Vigorelli, mentre le telecamere del Game of the Week saranno puntate sul Franco Ossola di Varese per Skorpions vs Stainless Steel Warriors Emilia.

Ripartono le emozioni del grande football italiano con la Week 6 della IFL e quattro partite da godersi tutte d’un fiato, allo stadio o davanti alla TV.

Ad aprire le danze, alle ore 18:00, una partita fortemente evocativa, il derby lombardo tra Frogs Legnano e Rhinos Milano, al Velodromo Vigorelli, home field di entrambe le squadre ma con le rane nero-argento a fare da padroni di casa in questa sesta giornata. Rhinos imbattuti e primi in classifica insieme ai Guelfi Firenze, ma con una partita in meno. Frogs attualmente al quinto posto del ranking, con una vittoria (quella contro i Mastini Verona ottenuta proprio nell’ultima giornata giocata) e due sconfitte. Sulla carta, dunque, i favoriti parrebbero i rinoceronti, reduci dalla rocambolesca vittoria all’ultimo secondo in quel di Roma, contro i Ducks, dove ha brillantemente esordito il nuovo quarterback, l’irlandese Matthew O’Meara. Ma i Frogs di coach Tony Addona sono apparsi in grande crescita: i tanti giovani a roster stanno prendendo confidenza con la massima serie del football italiano partita dopo partita e la coppia di import formata dal QB Eystin Salum e da Monquavion Brinson, schierato con efficacia e continuità sia in attacco che in difesa, ha dimostrato sino ad ora grandi cose. Ci aspettiamo, dunque, una bella partita, magari più equilibrata del previsto.

Alle 19:00, al Nelson Mandela di Ancona, i lanciatissimi Dolphins attendono i Mastini Verona, ancora a secco di vittorie e chiamati ad una trasferta certamente non facile per provare ad invertire la tendenza. Ma il football, si sa, può rivelarsi imprevedibile e la settimana di pausa, unita al rinforzo appena annunciato dagli scaligeri, il possente uomo di linea offensiva Dawid Majewski, dai Kraków Football Kings (Prima Divisione polacca), potrebbe aver cambiato un po’ quanto visto sino ad ora. Certo è che, alla vigilia, pensare che i Dolphins possano perdere in casa, in una stagione partita alla grandissima, riesce difficile…

Due le partite anche domenica, con le telecamere del Game of the Week puntate sul Franco Ossola di Varese per la sfida tra Skorpions e Stainless Steel Warriors Emilia. Kick off alle ore 14.30 e chi può vada a vedere la partita dal vivo, perché siamo certi che sarà una battaglia avvincente! Gli emiliani, partiti con fortissime ambizioni, devono assolutamente vincere per innescare un tentativo di rimonta quanto mai necessario per recuperare una stagione sin qui piuttosto deludente. Gli Skorpions, per contro, tornano a giocare in casa dopo l’amaro esordio nella Kick Off Classic contro i Guelfi e lo faranno con la convinzione di essere “a tanto così” dalla seconda vittoria stagionale. La partita persa contro i Panthers prima della pausa ha nuovamente dato indicazioni precise al coaching staff: sono gli errori, spesso banali, ad aver condizionato l’intera prestazione contro una squadra blasonata e dopo una partita a lungo giocata alla pari. Insomma, gli ingredienti per un grande spettacolo ci sono tutti e ricordiamo che la partita sarà in onda anche su DAZN.

Chiude il programma della Week 6 la sfida tra i Ducks Lazio e gli imbattuti Guelfi Firenze. Cambio di campo, per i laziali, che lasciano Ciampino per Paliano (FR) e il Campo P. Tintisona. Come per Frogs vs Rhinos, anche in questo caso lo scontro metterà una contro l’altra prima e quinta classificata del ranking, con l’aggravante data dal fatto che, in questo caso, la prima coincide anche con i Campioni d’Italia in carica. I Guelfi hanno dimostrato di saper dominare il campo seppur dovendo fare i conti con le tante assenze importanti, forti di un roster profondo e pieno di talento, come dimostra anche la bella prestazione dei propri giovani atleti impegnati con la Nazionale Under 19 lo scorso weekend (MVP della partita vinta contro la Gran Bretagna, il giovane runningback fiorentino Matteo Bellesi). Tante le armi a disposizione di coach Bocci e Perasole, rispettivamente Offensive e Defensive Coordinator dei Guelfi, e soprattutto uno strapotere assoluto a livello di O-Line e D-Line, due “muri” che i Ducks dovranno provare a scalfire per avere una possibilità di competere allo stesso livello. La vittoria in rimonta, sfuggita per un soffio nell’ultima giornata, contro i Rhinos, ha il sapore dolce-amaro di un’impresa sfumata e i Ducks siamo certi abbiano fatto tesoro di quanto successo. Gli errori si pagano cari e se di fronte ti trovi i Campioni in carica non puoi lasciarli partire a razzo, perché in quel caso riprenderli poi potrebbe rivelarsi impossibile (chiedere ai Dolphins…).

Questo, dunque il programma ufficiale di questa sesta giornata:

ITALIAN FOOTBALL LEAGUE – Week 6

Sabato, 15 aprile

h. 18:00 Frogs Legnano vs Rhinos Milano

h. 19:00 Dolphins Ancona vs Mastini Verona

Domenica, 16 aprile

h. 14:30 Skorpions Varese vs Stainless Steel Warriors Emilia

h: 16:00 Ducks Lazio vs Guelfi Firenze

Foto: Nando Marzano