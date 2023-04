Il primatista italiano di Maratona Aouani al via Sabato 15 aprile il Fulmine dell’Appia per i più piccoli

Sold out. Un’espressione mutuata dall’inglese che rappresenta e fotografa alla perfezione il successo di una manifestazione. Ebbene la Roma Appia Run fa sold out su tutta la linea: esauriti i pettorali per la celebre gara che Domenica 16 aprile, partenza alle ore 9.00 da via delle Terme di Caracalla e arrivo allo stadio Nando Martellini, si snoderà lungo la via più moderna dell’antica Roma; chiuse già da sue settimane anche le iscrizioni per il Fulmine dell’Appia, competizione dedicata i bambini che animerà lo Stadio Nando Martellini a Caracalla Sabato 15 aprile, dalle 10.00 fino a pomeriggio inoltrato.

Un trionfo senza precedenti per una gara arrivata alla 24^ edizione e diventata un punto di riferimento per i runners di tutto il mondo.

Un quarto di secolo di storia, ambiente, salute, amicizia, solidarietà, libertà, passione, tutto racchiuso in un’unica grande kermesse.

La manifestazione di corsa su strada, competitiva sulla distanza dei 13 km e non competitiva di 5 e 13 km, è organizzata da ACSI con la collaborazione di ACSI Italia Atletica e di ACSI Campidoglio Palatino, con il patrocinio di Sport e Salute, CONI, Fidal, Roma Capitale, Regione Lazio, Parco Regionale dell’Appia Antica e Parco Archeologico dell’Appia Antica.

La prova inserita nel calendario della Federazione Italiana di Atletica Leggera annovera nomi prestigiosi nel suo ricco albo d’oro: da Giacomo Leone, vincitore della Maratona di New York e quinto classificato alle Olimpiadi di Sydney, a Maria Guida, campionessa europea di Maratona, passando per Veronica Inglese, vice campionessa europea di mezza maratona conquistata ad Amsterdam nel 2016.

La Roma Appia Run deve la sua popolarità, oltre a un tracciato estasiante tra alcune delle più affascinanti meraviglie di Roma, al fatto di essere l’unica corsa al mondo a disputarsi su ben 5 pavimentazioni diverse. Un primato a cui nessuno potrà ambire, anche perché non tutti i luoghi del pianeta possono offrire l’opportunità di correre su asfalto, sampietrino, basolato lavico, lo sterrato del Parco della Caffarella e per finire la pista dello stadio delle Terme di Caracalla. Tutto in un’unica gara.

Una manifestazione, quattro gare, ognuna rivolta a un target specifico: la 13 km competitiva, per gli atleti pronti a cimentarsi con l’obiettivo di ottenere un gran tempo e migliorare la prestazione dell’anno precedente; la 13 km non competitiva, per gli appassionati ambiziosi ma non così attenti al riscontro cronometrico e quindi più propensi alla giornata di sport all’aria aperta; la 5 km, su un percorso più breve per chi ha solo voglia di un’indimenticabile passeggiata nel cuore della storia di Roma; e per finire il Fulmine dell’Appia, in programma sabato 15 aprile e dedicato ai più piccoli.

Al via Iliass Aouani, primatista italiano di Maratona

Ai nastri di partenza della XXIV edizione della prestigiosa corsa capitolina ci sarà in prima fila ILIASS AOUANI, neoprimatista italiano sui 42,7 km di maratona dopo la sensazionale performance nella Maratona di Barcellona dello scorso 19 marzo.

L’atleta azzurro (vanta già due presenze in Nazionale) disputerà per la prima volta la Roma Appia Run ma si candida come il favorito numero uno per la vittoria finale.

Aouani correrà con il pettorale n. 1. A contendergli il successo ci sarà innanzitutto Nekagenet Crippa, primo italiano (sesto assoluto) alla recente Maratona di Roma e fratello maggiore di Yemen; Amaniel Freedom, secondo nell’edizione dello scorso anno; Cherkaoui El Makrout, 2° nell’edizione 2013; Mohammed El Mounim, primo al traguardo nel 2016; Aziz Laktri, trionfatore nel 2018.

Tra le donne, lotta aperta tra Elisa Palmero, dell’Esercito, Sveva Fascetti, delle Fiamme Gialle, e Sara Carnicelli, seconda nel 2022.

1 Iliass Aouani2 Amaniel Freedom3 Sara Vargetto4 Mohamed Zerrad5 Leonce Bukuru6 Cherkaoui El Makrout7. Mohammed El Mounim8. Aziz Laktri20 Elisa Palmero21 Sveva Fascetti22 Micheline Nyomanhoro23 Live Solheimdal63 Sara Carnicelli94 Nekagenet Crippa100 La madrina della manifestazione Justine Mattera