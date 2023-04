Emiliano Malagoli:” il miglior avversario che potessi avere”

È passata una settimana dalla prima gara dell’European Handy Bridgestone Cup e già Malagoli è concentrato sulla prossima, quella che si terrà a Vallelunga il 13 e 14 maggio.

Emiliano, determinazione a mille e concentrazione da vendere, sa che nella prossima gara dovrà dare il meglio per tenere testa a Lorenzo Picasso, rivelazione di questa nuova stagione.

Il pilota, infatti, è arrivato per la prima volta sulla pista di Jerez, un percorso non facile, tappa della MotoGp, dove non solo è riuscito ad arrivare primo lasciando indietro il campione in carica per soli 53 millesimi, ma è anche riuscito a stabile il nuovo record per le disabilità maggiori.

“Lorenzo è stata una novità inaspettata – ci confida Emiliano – ma io sono contento della mia prestazione perché ho dato tutto me stesso. Certo, un po’ di amaro in bocca resta, perché sarebbe stato bello vincere almeno una delle due gare, ma non ci sono alibi. La sana competizione che c’è stata tra noi, mi spinge a migliorare e ad essere ancora più motivato in vista del prossimo round”.

Quello che ha colpito di Jerez non sono solo le prestazioni del singolo; nonostante le gare, in particolare la gara 2, sia stata davvero combattuta, tutto si è svolto nel pieno rispetto degli avversari, sia come persone che come sportivi di altissimo livello.

Lo stesso Emiliano, infatti, afferma che se avesse dovuto sceglierne uno tra tutti, quello sarebbe stato proprio Lorenzo per la profonda stima che nutre nei suoi confronti.

Il valore del singolo partecipante, inoltre, si è manifestato anche all’interno del gruppo Di.Di, una vera e propria famiglia dove ognuno contribuisce alla sua forza grazie al proprio contributo.

Se questo è solo l’inizio, non immaginiamo la gara che ci aspetta sul circuito di Vallelunga. Le aspettative sono altissime.

E allora pronti e carichi come sempre!