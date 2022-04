Torna Gatorade ® 5V5:al via la 5^ edizione italian tutta femminile

Riparte l’ormai celebre torneo di calcio a 5 che quest’anno è dedicato alle calciatrici di ogni livello e di età compresa tra i 14 e i 16 anni

È tutto pronto per l’edizione 2022 – tutta al femminile – di Gatorade 5V5, il torneo amatoriale di calcio a cinque che coinvolge numerosi Paesi di Nord America, America Latina, Asia ed Europa.

Sono 8 le città italiane dove si disputeranno dal 24 aprile al 7 maggio le sfide locali – Aosta, Avellino, Bergamo, Milano, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini e Torino – per decretare le 8 squadre vincitrici che si sfideranno nella Finale Nazionale a Torino, il 20 maggio 2022, sull’innovativo campo del centro di quartiere Cecchi Point – Casa Del Quartiere di Aurora.

La squadra che si classificherà al primo posto sarà invitata ad assistere alla Finale della UEFA Champions League Femminile, in programma sabato 21 maggio allo Juventus Stadium di Torino.

Gatorade invita, quindi, le giovani calciatrici di tutta Italia nate tra il 2006 e il 2008 a mettersi in gioco e partecipare al torneo con la propria squadra, iscrivendosi sul sito www.gatorade5v5.it, dove sono disponibili tutte le informazioni e le date delle tappe. Ogni squadra sarà composta da 6 atlete (4 giocatrici, 1 portiere e 1 riserva) e sarà accompagnata da un responsabile maggiorenne. Le iscrizioni chiuderanno una settimana prima della data di inizio di ciascuna fase.

“Gatorade® con questo progetto vuole ispirare tutte le giovani ragazze a seguire i propri sogni e vivere lo sport come un momento di aggregazione, sostegno reciproco e condivisione di valori e ideali, oltre che porre l’attenzione sull’importanza di una corretta idratazione in ambito sportivo” – dichiara Marcello Pincelli – Amministratore Delegato e Direttore Generale della filiale italiana di PepsiCo.“Imparare a porsi degli obiettivi sfidanti e impegnarsi duramente per raggiungerli, lavorando in squadra, rappresenta un’esperienza molto importante per tutti i giovani ed è proprio il messaggio che vogliamo trasmettere con questo torneo nazionale, che finalmente riprende dopo uno stop obbligato causato dalla pandemia.”

DOVE E QUANDO

24/04, Avellino presso il Palazzetto dello sport, Rione Cardito, Ariano Irpino (AV)

presso il Palazzetto dello sport, Rione Cardito, Ariano Irpino (AV) 25/04, Aosta presso il Centro Sportivo Montfleuri, via Piccolo San Bernardo, 73

presso il Centro Sportivo Montfleuri, via Piccolo San Bernardo, 73 01/05, Bergamo presso il Centro Sportivo Comun Nuovo, via Azzurri 2006

presso il Centro Sportivo Comun Nuovo, via Azzurri 2006 02/05, Milano presso il Pero Sporting Club, via Papa Giovanni XIII, 6, Pero (MI)

presso il Pero Sporting Club, via Papa Giovanni XIII, 6, Pero (MI) 02/05, Torino presso il Varano Sporting Village, via Alfonso Varano 64

presso il Varano Sporting Village, via Alfonso Varano 64 02/05, Rimini presso lo Stadio Calbi, via Del Partigiano 4, Cattolica

presso lo Stadio Calbi, via Del Partigiano 4, Cattolica 03/05, Piacenza presso il Centro Sportivo Formec Biffi, via Piacenza, 20, San Rocco al Porto (LO)

presso il Centro Sportivo Formec Biffi, via Piacenza, 20, San Rocco al Porto (LO) 07/05, Reggio Emilia presso il Centro Sportivo Giocare, via Aristotele 23