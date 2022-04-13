Serie B – designazione Arbitri 16^ giornata di ritorno

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 16ª giornata di ritorno del Campionato di Serie B 2021/22 in programma lunedì 18 aprile.
SPAL – CROTONE h. 12,30
IRRATI
GARZELLI – D’ASCANIO
IV: SFIRA
VAR: SANTORO
AVAR: AURELIANO
CREMONESE – COSENZA h. 15.00
MERAVIGLIA
MORO – BARONE
IV: DI GRACI
VAR: BARONI
AVAR: MANGANIELLO
VICENZA – PERUGIA h. 15.00
AYROLDI
MASSARA – GUALTIERI
IV: EMMANUELE
VAR: RAPUANO
AVAR: ROSSI L.
PORDENONE – BENEVENTO h. 15.00
CAMPLONE
PAGANESSI – MIELE D.
IV: DELRIO
VAR: MINELLI
AVAR: MARCHI
REGGINA – LECCE h. 15.00
FOURNEAU
CAPALDO – FONTEMURATO
IV: MADONIA
VAR: DIONISI
AVAR: PAGNOTTA
CITTADELLA – ALESSANDRIA h. 15.00
GIUA
FIORE – MACADDINO
IV: ARACE
VAR: ZUFFERLI
AVAR: SCARPA
PARMA – ASCOLI h. 18.00
MARCENARO
MOKHTAR – DI GIOIA
IV: TREMOLADA
VAR: PATERNA
AVAR: ROSSI M.
PISA – COMO h. 18.00
PEZZUTO
LONGO – VIGILE
IV: PASCARELLA
VAR: MARINI
AVAR: SCATRAGLI
TERNANA – FROSINONE h. 18.00
ROBILOTTA I.
DI IORIO – LANOTTE
IV: MONALDI
VAR: DI MARTINO
AVAR: DEL GIOVANE
MONZA – BRESCIA h. 20,30
MARINELLI
DI VUOLO – ROCCA
IV: BITONTI
VAR: SERRA
AVAR: SCHIRRU