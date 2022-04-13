Serie B – designazione Arbitri 16^ giornata di ritorno

Redazione 13 Aprile 2022 Designazioni arbitrali Commenti disabilitati su Serie B – designazione Arbitri 16^ giornata di ritorno

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 16ª giornata di ritorno del Campionato di Serie B 2021/22 in programma lunedì 18 aprile.

SPAL – CROTONE    h. 12,30

IRRATI

GARZELLI – D’ASCANIO

IV:      SFIRA

VAR:     SANTORO

AVAR:       AURELIANO

CREMONESE – COSENZA    h. 15.00

MERAVIGLIA

MORO – BARONE

IV:       DI GRACI

VAR:      BARONI

AVAR:       MANGANIELLO

VICENZA – PERUGIA    h. 15.00

AYROLDI

MASSARA – GUALTIERI

IV:     EMMANUELE

VAR:     RAPUANO

AVAR:     ROSSI L.

PORDENONE – BENEVENTO    h. 15.00

CAMPLONE

PAGANESSI – MIELE D.

IV:      DELRIO

VAR:     MINELLI

AVAR:     MARCHI

REGGINA – LECCE     h. 15.00

FOURNEAU

CAPALDO – FONTEMURATO

IV:     MADONIA

VAR:     DIONISI

AVAR:      PAGNOTTA

CITTADELLA – ALESSANDRIA     h. 15.00

GIUA

FIORE – MACADDINO

IV:     ARACE

VAR:     ZUFFERLI

AVAR:     SCARPA

PARMA – ASCOLI    h. 18.00

MARCENARO

MOKHTAR – DI GIOIA

IV:       TREMOLADA

VAR:     PATERNA

AVAR:     ROSSI M.

PISA – COMO    h. 18.00

PEZZUTO

LONGO – VIGILE

IV:     PASCARELLA

VAR:      MARINI

AVAR:       SCATRAGLI

TERNANA – FROSINONE    h. 18.00

ROBILOTTA I.

DI IORIO – LANOTTE

IV:       MONALDI

VAR:      DI MARTINO

AVAR:      DEL GIOVANE

MONZA – BRESCIA     h. 20,30

MARINELLI

DI VUOLO – ROCCA  

IV:     BITONTI

VAR:     SERRA

AVAR:      SCHIRRU