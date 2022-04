Finisce al secondo turno l’avventura nel Masters 1000 di Montecarlo di Lorenzo Sonego.

Il torinese, infatti, non affronterà Stefanos Tsitsipas agli ottavi e saluta dopo il ko contro Laslo Djere, che si impone in due set con il punteggio di 6-4, 6-4.

Match sin da subito in salita per il 26enne, che incassa un pesante 0-4 in avvio rimontando solo uno dei due break e cedendo di misura nel secondo parziale.